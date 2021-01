O destaque do Expresso da Manhã desta segunda-feira são os resultados das eleições presidenciais. Paulo Baldaia faz o rescaldo da noite eleitoral de domingo, onde Marcelo Rebelo de Sousa venceu com 60,7% dos votos e André Ventura ficou próximo do segundo lugar.

Regularmente às segundas-feiras, na Edição da Manhã da SIC Notícias, o jornalista Paulo Baldaia apresenta o Expresso da Manhã.