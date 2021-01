Parte de fachada de prédio ruiu no centro do Porto sem provocar feridos

Parte da fachada de um prédio em obras no centro do Porto ruiu esta segunda-feira de manhã, sem haver registo de vítimas, disseram à agência Lusa fontes das estruturas de socorro.

Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto referiram que a ocorrência se registou no prédio da Rua Formosa, número 63, entre a Rua da Alegria e o Largo do Padrão, onde decorriam trabalhos de reabilitação.

Uma parede interna terá caído, provocando o desabamento de elementos da fachada, registado cerca das 10:45.

Cerca de uma hora depois, as equipas de bombeiros deram por terminados os trabalhos, mas permaneceu no local uma equipa autárquica, apoiada pela Polícia Municipal, para avaliar se há risco de desabamento da restante fachada.