Quatro feridos, dois em estado grave, em incêndio num prédio no Seixal

Um incêndio num prédio na Quinta da Atalaia, no Seixal, provocou, esta segunda-feira, quatro feridos.

Dois dos feridos estão em estado grave, um por inalação de fumos e outro com queimaduras. Há ainda um ferido leve que, à semelhança das duas pessoas feridas com gravidade, foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O outro ferido não precisou de ser transferido para a unidade hospitalar.

Segundo o CDOS de Setúbal, no local estão os Bombeiros do Seixal, os Bombeiros da Amora e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Garcia de Orta.

O alerta às autoridades foi dado às 14:36.