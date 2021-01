A descoberta foi feita no decorrer de obras na Avenida 24 de Julho, em Lisboa. A equipa de arqueólogos no local encontrou uma embarcação de 27 metros, de finais do século XVII, inícios do século XVIII.

Foi encontrada em bom estado de conservação. Segundo os arqueólogos, destinava-se à navegação atlântica.

A Direção Geral do Património Cultural entende que a descoberta poderá ajudar a perceber melhor como era a Lisboa do século XVII e a construção naval da altura.