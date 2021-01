Comissão de Inquérito à Zona Franca da Madeira quer ouvir governantes regionais

O parlamento da Madeira pretende ouvir, em comissão de inquérito, o presidente e o vice-presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque e Pedro Calado, sobre o contrato de concessão da Zona Franca, indicou esta quarta-feira a instituição.

A comissão de inquérito foi constituída para averiguar o contrato de concessão de serviços públicos denominado "Administração e Exploração da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de Negócios da Madeira" e a aquisição de capital social da concessionária Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.

Os deputados que integram a comissão decidiram hoje, por unanimidade, requerer a audição de quatro personalidades.

"A pedido do PS vão ser inquiridos Rui Gonçalves (antigo Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública), Paulo Prada (presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira) e Pedro Calado (vice-presidente do Governo Regional da Madeira", indicou o presidente da comissão de inquérito, após reunião realizada por videoconferência.

O centrista António Lopes da Fonseca adiantou que, a pedido do JPP, será inquirido também o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O JPP e o PS pediram ainda um conjunto de documentação que será solicitada às entidades e que deverá ser entregue no parlamento madeirense no prazo de 15 dias, após o que serão marcadas as audiências para prestar esclarecimentos à Comissão de Inquérito à Zona Franca da Madeira.