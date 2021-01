Dois homens em fuga da polícia encontrados dentro de um túnel de escoamento de água

A PSP multou no sábado vários clientes de um restaurante em Camarate que violaram o dever de recolhimento domiciliário e tentaram fugir das autoridades escondendo-se num túnel de escoamento de água.

A tentativa de fuga aconteceu depois da Polícia de Segurança Pública fiscalizar um estabelecimento pertencente a um grupo recreativo que se encontrava a funcionar como estabelecimento de restauração.

Apesar de estar com as portas fechadas, os agentes aperceberam-se de várias pessoas a conversar no interior. Quando a presença das autoridades foi detetada, os clientes do estabelecimento fugiram pelas traseiras, entrando num túnel de escoamento de água, como explica Tiago Costa, sub-comissário da PSP de Loures. Os dois homens, entre 50 e 60 anos, foram encontrados escondidos "em silêncio" a tentar escapar à ação da polícia, acrescenta.