Lipor é contra o aumento da taxa de resíduos  

A partir de 2022, os cidadãos vão passar a pagar mais taxa de gestão de resíduos. A taxa vai aumentar progressivamente até 2025.

A Lipor, que faz a gestão no Grande Porto, indignou-se com a medida do Governo que diz ser injusta, porque é aplicada de forma cega.

O Ministério do Ambiente esclareceu que não deverá voltar atrás nesta medida e mostrou alguma perplexidade quanto à posição da Lipor. Acrescentou ainda que taxa é só aplicável ao chamado desperdício material e não ao que é enviado para reciclagem.