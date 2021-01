Portugal regista a pior posição desde 2012 no ranking de transparência internacional 

Portugal desceu três posições na lista dos países menos corruptos do mundo. Em 33.º lugar, Portugal está abaixo da média europeia e regista a pontuação mais baixa desde 2012.

A lista, publicada pela organização "Transparência Internacional", atribui a Portugal 61 pontos no Índice de Perceção da Corrupção. O índice classifica os países pelos níveis de perceção de corrupção no setor público, de acordo com especialistas e empresários, e usa uma escala de zero a 100, onde zero é altamente corrupto e 100 é muito limpo.

Perto doa 100 estão a Dinamarca e a Nova Zelândia que partilham o primeiro lugar do ranking da transparência. Seguem-se, em segundo lugar, a Finlândia, Singapura e a Suécia. No fim da classificação, estão a Somália e o Sudão do Sul, com apenas 12 pontos. Portugal partilha com a Coreia do Sul a 33ª posição, um lugar logo abaixo da Espanha.