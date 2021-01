Autoridade Marítima alerta para agravamento do tempo no Continente e Açores

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou esta sexta-feira para o agravamento, nos próximos dias, do estado do tempo em Portugal Continental e nos Açores, prevendo-se a ocorrência de fortes rajadas de vento e agitação marítima.

Num comunicado divulgado na sua página oficial da Internet, a AMN aponta para um agravamento excecional das condições meteorológicas e de agitação marítima para a costa oeste de Portugal Continental, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

Nos Açores o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima deverão ocorrer entre as 06:00 de sábado e a madrugada de quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

Segundo as previsões da AMN, em Portugal Continental a agitação marítima será caracterizada por "uma ondulação proveniente de Oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 14 metros, com período médio entre os 14 e os 20 segundos".

Por seu turno, o vento poderá registar uma intensidade média superior a 60 quilómetros hora (60k/h) e rajadas superiores a 90km/h, provenientes do quadrante Oeste e Sudoeste.

Já no arquipélago dos Açores, "a agitação será caracterizada por uma ondulação proveniente de Oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os dez metros e uma altura máxima de 16 metros, com período médio entre os 14 e os 20 segundos".

No arquipélago, o vento poderá registar uma intensidade média superior a 80km/h e rajadas superiores a 130km/h, provenientes do quadrante Sudoeste.

"A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução", pode ler-se na nota.

Nesse sentido, a AMN recomenda um reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas e aconselha-se "a que os marítimos mantenham um estado de vigilância permanente e acompanhem a evolução da situação meteorológica, através dos avisos à navegação e da previsão meteorológica".