Câmara Municipal dá um milhão de euros a bombeiros da Amora e do Seixal

A Câmara Municipal do Seixal aprovou a atribuição de um apoio financeiro de um milhão de euros às associações de bombeiros da Amora e do Seixal, face à alegada "ausência de apoios governamentais", anunciou esta sexta-feira a autarquia.

"Os bombeiros têm sido negligenciados pelo Governo. Há atrasos no pagamento das despesas de socorro, a realização de testes aos bombeiros foi muito demorada e, mais recentemente, estes não foram incluídos na primeira fase do Plano de Vacinação contra a covid-19", justifica o presidente do município de maioria CDU, Joaquim Santos, em nota de imprensa hoje divulgada.