Homem assalta banco de Leça da Palmeira, em Matosinhos, com arma de fogo

Um homem aparentando 50 anos assaltou esta sexta-feira uma agência da Caixa Geral de Depósitos, em Leça da Palmeira, Matosinhos, distrito do Porto, levando uma quantia indeterminada, disse fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o assaltante coagiu um funcionário do balcão com uma arma de fogo e exigiu que lhe entregasse todo o dinheiro que tinha em caixa, colocando-se depois em fuga.

Desconhece-se se o homem fugiu a pé ou em alguma viatura, com a ajuda de algum cúmplice.

O assalto ocorreu cerca das 09:10 na dependência do banco público na Rua Pinto Ribeiro, em Leça da Palmeira.

"Em princípio", disse a fonte, o caso passa para a alçada da Polícia Judiciária, uma vez que houve recurso a uma arma de fogo.