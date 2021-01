João Gonçalves Pereira admite candidatar-se à liderança do CDS "caso não haja outro candidato"

O deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira admite ser candidato à liderança do CDS-PP "caso não haja outro candidato" ao congresso antecipado que pode vir a ser marcado, mas acredita que não será necessário.

"Caso não haja outro candidato, terei de ser consequente com as críticas que tenho feito" à direção do partido, afirma, em declarações à agência Lusa, apesar de se mostrar esperançoso de que "até ao congresso vai aparecer um candidato" no qual se reveja.

Questionado sobre a possibilidade de o antigo vice-presidente do CDS-PP e ex-secretário de Estado Adolfo Mesquita Nunes avançar para a corrida à presidência do partido, Gonçalves Pereira diz ser preciso "aguardar" e defende que "esta é uma altura em que o partido precisa de todos, precisa de união", assim como "de foco, mensagem, alternativa, propostas e um rosto".

"O Adolfo é um grande quadro do partido, com certeza que seria uma boa opção, mas também já disse que Cecília Meireles, Telmo Correia ou Nuno Melo também o seriam. O CDS tem várias boas opções, mas é a vontade dos próprios que deve prevalecer", advoga, mostrando-se convicto de que "muito em breve haverá uma clarificação nesse domínio".

Francisco Rodrigues dos Santos não se demite e avisa que só sai quando entender

A Comissão Política Nacional do CDS esteve reunida esta quinta-feira à noite.

Francisco Rodrigues dos Santos não apresentou a demissão. No entanto, vai convocar o Conselho Nacional para discutir a liderança. O líder do partido vai estar em reflexão até segunda-feira, mas avisou que só sairá quando entender.

Nos últimos dias, Francisco Rodrigues dos Santos perdeu apoios importantes na estrutura partidária e ouviu vários rostos do CDS dizerem que já não tem condições para continuar e que o partido deixou de ser relevante.

Depois do desafio lançado por Adolfo Mesquita Nunes para o presidente do CDS ir a votos, Filipe Lobo d´Ávila demitiu-se de primeiro vice-presidente do partido. Demitiram-se também da comissão executiva Raúl Almeida e Isabel Menéres.

São três peças chave do grupo que representava 15% nos orgãos nacionais do CDS e que davam a Francisco Rodrigues dos Santos a maioria dentro do partido.