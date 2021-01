Encontrado corpo de um homem nas margens do rio Côa em Almeida

A Guarda Nacional Republicana (GNR) da Guarda adiantou este domingo à agência Lusa que foi encontrado um corpo de um homem nas margens do rio Côa, na zona de Castelo Bom, concelho de Almeida.

No decorrer das buscas, que envolveram 11 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre bombeiros e GNR, continuou a fonte, "foi encontrado às 12:00 de hoje um corpo cadáver, na margem do rio Côa, em Castelo Bom, numa zona próxima da viatura".

José Monteiro explicou à agência Lusa que "o corpo vai seguir para o Instituto de Medicina Legal para a respetiva autópsia e a equipa no terreno está a dar seguimento à investigação para que seja feito o diagnóstico diferencial".

Ou seja, explicou este responsável, a investigação e "a análise à viatura vão ajudar a perceber o que terá acontecido" para "aparecer o corpo a boiar no rio junto à margem e perto do local do carro estacionado, caso se confirme se se trata do mesmo indivíduo".