Presidente do CDS avança com moção de confiança no próximo Conselho Nacional

O Presidente do CDS vai avançar com uma moção de confiança no próximo Conselho Nacional.



O objetivo de Francisco Rodrigues dos Santos é perceber se tem ou não condições para se manter no cargo. Se for rejeitada, pode vir a realizar-se um congresso extraordinário, como pediu Adolfo Mesquita Nunes, que já disse estar disponível para liderar os centristas.

A declaração está marcada para as 19:00 desta terça-feira na sede do CDS.