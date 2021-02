Hospital de Braga supera metas contratualizadas com o Estado apesar da pandemia

O Hospital de Braga superou em 2020, apesar do contexto pandémico, as metas na atividade assistencial contratualizada com o Estado, designadamente em termos de consultas, disse hoje a administração.

Em resposta escrita à Lusa sobre a atividade em 2020, o hospital refere que foram realizadas 123.257 primeiras consultas, o que representou um crescimento superior a 3% no acesso dos utentes face ao previsto.

Em termos de consultas subsequentes, foram realizadas 320.638, um número superior ao acordado em mais de 13%.

"No que diz respeito às cirurgias, e embora não tenha atingido o objetivo total por uma variação residual de 1,6%, realizou 28.725 cirurgias", acrescenta.

O Hospital de Dia apresentou um aumento superior a 25% relativamente ao ano anterior, com mais de 58.300 sessões.

Para o presidente do Conselho de Administração, João Porfírio Oliveira, o processo de contratualização para 2020 foi executado "num contexto bastante complexo e rigoroso, que obrigou a uma reorganização interna significativa", pelo que os resultados conseguidos em 2020 "espelham o profissionalismo de todos aqueles que fazem o Hospital de Braga".

"Mesmo em tempos de pandemia, e numa época extremamente exigente, foi possível a rápida adaptação dos serviços e seus profissionais para a contínua prestação de cuidados de saúde de qualidade", referiu.

Sublinhou que, "apesar da pandemia, o Hospital de Braga preocupou-se sempre em recuperar a atividade assistencial programada suspensa por força da situação epidemiológica.

"E isso reflete-se nos números apresentados", concluiu.