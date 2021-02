O Chega vai continuar a apoiar o acordo parlamentar que suporta o Governo dos Açores. A garantia foi dada depois de uma reunião com o presidente do Governo regional, José Manuel Bolieiro.

Uma hora de conversa com o presidente do Governo regional açoriano chegou para André Ventura decidir que o acordo era para manter.

O líder do Chega tinha prometido que haveria consequências políticas depois de ter sido excluído do acordo nacional entre PSD e CDS para as autárquicas.