Cerca de 100 botijas de gás explodiram em Sesimbra. Incêndio dominado

Cerca de 100 botijas de gás rebentaram na noite de sexta-feira num “pequeno depósito” dentro de uma quinta numa zona pouco povoada perto de Aiana de Cima, em Sesimbra. Não há vítimas a registar e o incêndio já foi dominado.

À SIC, o vereador da Proteção Civil Francisco Luís explicou que as explosões aconteceram numa zona rural, com muita vegetação em volta, não havendo danos materiais “muito avultados”, mas que ainda decorrem as operações para contabilizar os prejuízos.

A origem das explosões ainda está por determinar.

Fonte dos bombeiros informou ainda que no local estiveram 45 operacionais apoiados por 21 viaturas e que o incêndio foi dado como dominado uma hora depois do início das operações, por volta das 00:30.

As imagens das explosões

"Foi um grande susto que todos tivemos"

Francisco Jesus, presidente da Câmara de Sesimbra, diz que o que aconteceu "foi um grande susto" e que é preciso, neste momento, "transmitir serenidade a toda a população".