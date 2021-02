Crise no CDS. "O partido está claramente dividido e vai dividido para as próximas eleições"

O CDS está este sábado reunido em Conselho Nacional para votar uma moção de confiança a Francisco Rodrigues dos Santos. Depois do discurso do líder centrista, Paulo Baldaia, comentador SIC, analisa a situação do CDS e o futuro do presidente.

“Depende muito da dimensão da vitória que tiver na aprovação da moção. Mas também não lhe servirá porque o partido está claramente dividido e portanto vai dividido para as próximas eleições, ganhe quem ganhar esta moção de confiança”, diz o comentador na Edição da Tarde.

Paulo Baldaia faz um comparativo entre o que se vive atualmente no CDS com o que aconteceu há dois anos com o PSD, quando Luís Montenegro desafiou Rui Rio.

As sondagens têm colocado o CDS num ponto muito baixo e a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa – também apoiado pelos centristas – não pode ser interpretado como uma conquista do partido, uma vez que é “uma vitória claramente unipessoal”. No entanto o comentador lembra que o partido do Largo do Caldas tem “capacidade de renascer das cinzas”.

“O CDS já passou por isso. Porque no tempo em que Cavaco Silva teve uma maioria absoluta, o CDS foi reduzido ao partido do táxi – o menor grupo parlamentar que o CDS alguma vez teve – e depois conseguiu renascer com Paulo Portas e ir duas vezes para o Governo, primeiro com Durão Barroso e depois com Pedro Paços Coelho”, lembra.

Mesmo que sobreviva a esta moção de confiança, Francisco Rodrigues dos Santos – à semelhança de Rui Rio – terá de apresentar um bom resultado nas próximas eleições autarquias para conseguir manter o seu mandato até às legislativas de 2023.