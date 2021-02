Um homem foi atropelado mortalmente hoje de manhã na Avenida Marginal, perto da estação de comboios no Estoril, disse à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com a mesma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o alerta para a ocorrência deu-se pelas 07:10, encontrando-se o suspeito do atropelamento em fuga.

Segundo a mesma fonte, não há "para já" mais dados sobre o que terá acontecido, nem o paradeiro do condutor em fuga.