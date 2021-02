O líder do CDS falou este sábado aos jornalistas no decorrer do Conselho Nacional do CDS, onde aguarda a votação de uma moção de confiança à sua direção. Francisco Rodrigues dos Santos considera que respeita e cumpre “sempre a vontade dos militantes” e deixou críticas aos seus adversários.

“Na minha eleição eu não tive cunhas, eu não fui entronizado por notáveis, eu não recebi favores de padrinhos. Eu fui escolhido pelas bases do CDS, por gente humilde e abnegada. A maior parte dela anónima e sem voz, há muito ignorada por uma cúpula do partido – a mesma que durante demasiado tempo beneficiou do trabalho destas mesmas bases para satisfazer as suas ambições”, disse no discurso aos jornalsitas.

Para o líder centrista, a sua direção tem sido “minada” por dentro o que causa mais dificuldades em ser respeitada pelos portugueses. Para além disso, considera que o mandato deve ser cumprido até ao fim e que “não se fazem balanços a meio do mandato”.