Dois sismos registados esta madrugada no Algarve

Dois sismos foram registados esta madrugada na região sul do país, segundo o IPMA, mas não há registo que tenham sido sentidos pela população.

Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter foi registado esta madrugada às 4h28 a sudoeste de Portimão, sueste de Lagos.

Mais cedo, às 1h05, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um abalo de 1.5 na escala de Richter a sudoeste do Cabo de São Vicente.

IPMA

Vários pequenos sismos nos últimos dias

Ontem, 7 de fevereiro às 15h09, um abalo de 1,7 na escala de Richter foi registado em Monchique.

No sábado 6 de fevereiro, um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado em Vila do Bispo, na zona oeste do Algarve, informou o IPMA.

O IPMA adiantou que o sismo, com epicentro próximo de Vila do Bispo, foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli no concelho de Aljezur e com menor intensidade nos concelhos de Lagoa e Lagos, no distrito de Faro.

A 31 de janeiro, foi registado um sismo com magnitude 2,7 na escala de Richter a cerca de 10 km a sul de Oeiras.