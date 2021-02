Desconto na mensalidade para creches geridas pelo setor social e solidário

O Governo determinou um desconto de pelo menos 40% nas creches geridas pelo setor social e solidário. De fora ficam os estabelecimentos sem acordo com a Segurança Social.

Com a atividade suspensa desde o final de janeiro, devido ao confinamento, as mensalidades das creches geridas pelo setor social e solidário vão ter um desconto de pelo menos 40%.

A associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos diz que o apoio do Estado é positivo, mas lamenta que muitas famílias não tenham acesso à redução das mensalidades.

“Achamos que é injusto porque todas estas famílias estão nas mesmas circunstâncias e não vão ter qualquer apoio por parte do Estado. Estas instituições que não têm o acordo não vão conseguir reduzir, pelo menos, aos mesmos valores a não ser se recorrerem ao lay-off".

Por isso, Susana Baptista considera que apoios deveriam ser atribuídos de acordo com os rendimentos das famílias.

A portaria publicada esta segunda-feira, em Diário da República, dá conta que o Estado vai manter na íntegra a comparticipação às instituições particulares de solidariedade social, que não podem por isso dispensar trabalhadores.

O Ministério do Trabalho vai reforçar os apoios do setor social até ao final de junho deste ano e prolongar a linha de financiamento, com uma verba de 165 milhões de euros.