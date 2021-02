Fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha mantêm-se fechadas até 1 de março

Espanha prolongou o encerramento de fronteiras com Portugal até ao dia 1 de março. Só podem circular entre os dois países, pelas passagens autorizadas, os moradores e trabalhadores transfronteiriços, os veículos de mercadorias e quem tenha que fazer deslocações por questões essenciais.

A decisão foi tomada em coordenação com o Governo português e já está publicada no boletim oficial do Estado Espanhol.

O controlo das passagens entre Portugal e Espanha foi inicialmente determinado no final de janeiro e deveria estender-se até dia 10 de fevereiro. Mas perante a evolução da pandemia, o prazo foi alargado.

Mantêm-se apenas oito pontos de passagem abertos todos os dias, 24 horas por dia em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim.

Além disso, nos dias úteis, das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00 é autorizada a passagem em Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos. Às quartas-feiras e aos sábados, das 10:00 às 12:00 é autorizada a passagem por Rio de Onor.

A decisão não agrada aos autarcas do Alto Minho e da Galiza, que têm pedido a abertura de mais pontos de passagem, para agilizar a circulação de cerca de seis mil trabalhadores transfronteiriços.

No Alto Minho, o atravessamento da fronteira durante 24 horas apenas está autorizado na ponte nova de Valença, o que tem provocado filas de quilómetros, com trabalhadores a esperarem mais de duas horas para passarem de um lado para o outro.