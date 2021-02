Oito distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo

A chuva forte e a agitação marítima vão prolonga-se pelo menos até quarta-feira. O IPMA emitiu vários avisos à população.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja. São os distritos onde o mar vai estar mais agitado. A previsão é que as ondas variem entre os cinco e sete metros de altura, mas podem chegar aos 12.

A agitação marítima vai prolongar-se pela costa. Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 18:00 de quarta-feira.

Até lá mantém-se também a chuva intensa que pode chegar com trovoada. Vai cair em todo o país, mas com mais intensidade no litoral Centro e Norte.

A neve pode cair nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco acima dos 1.300 metros de altitude.

O vento também se vai sentir em todo o continente, com rajadas até aos 90 km por hora com a intensidade a aumentar nas terras altas.

Os avisos do IPMA fizeram soar os alarmes da Proteção Civil que já emitiu alertas à população: cuidado redobrado ao volante, atenção às cheias nas zonas urbanas e à possibilidade de queda de árvores e estruturas. Junto ao mar, devem ser evitados todos os comportamentos de risco.