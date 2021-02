"Se entender que não tenho mais nada a oferecer ao meu país, serei o primeiro a ir embora"

Francisco Rodrigues dos Santos afirma que se achar que não tem mais nada a oferecer ao país, será o primeiro a abandonar o CDS.

Em entrevista à TVI, o presidente do CDS disse também que não ignora o descontentamento que existe na sociedade portuguesa.

O CDS pode estar mais dividido do que estava quando começou o Conselho Nacional do último sábado. Com 54,3% dos votos, Francisco Rodrigues dos Santos viu aprovada a moção de confiança que apresentou ao Conselho Nacional, mas o resultado não calou os opositores.