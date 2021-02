Ministra da Saúde defende ser necessário pensar para além da pandemia

A ministra da Saúde garante que o SNS soube dar resposta a uma situação de quase rutura durante o mês de janeiro.

No Parlamento, Marta Temido diz que é preciso pensar para além da pandemia, mas reconhece que no ano passado foram realizadas menos 1,2 milhões de consultas nos hospitais, menos cirurgias e há mais portugueses sem médico de família.

Os números revelam que houve também menos 1,8 milhões de entradas nas urgências. E embora tenham aumentado as consultas nos centros de saúde, muitas não presenciais, há mais portugueses sem médico de família.

Sobre a capacidade dos cuidados intensivos, a ministra fala num reforço significativo, ainda que ressalve que podem não estar todas as camas disponíveis. Contratadas aos privados, setor social e forças armadas estão 981.

Mas para Marta Temido, nesta audição, era importante deixar a garantia de que, para além da covid, o Governo tem como objetivos para 2021 acelerar no combate ao cancro e aprovar, ainda no primeiro semestre, o estatuto do SNS.