Projeto quer levar "netos" solidários aos lares para confortar idosos

A iniciativa "Neto Solidário" arrancou esta quarta-feira com o objetivo de levar "netos" aos lares, de modo a combater o impacto negativo da pandemia nos idosos, segundo o movimento "Os Solidários", que criou o projeto.

O projeto está focado em apoiar lares sem fins lucrativos, mas também atende pedidos individuais de qualquer idoso que esteja a necessitar de ajuda.

Nesse sentido, a iniciativa "Neto Solidário" pretende levar "conforto" a todos os idosos, através de donativos que podem ser "alimentares e não alimentares", sendo o foco da ação do "neto" dividido em dois pontos.

"Por um lado, dá conforto a lares, e por outro lado, dá mimo. A componente emocional e do afeto tem um impacto muito grande nos idosos, um telefonema ou uma palavra podem fazer toda a diferença", explicou hoje à Lusa Luísa Fonseca, voluntária do projeto.

O processo de ajuda é organizado por uma equipa de cinco pessoas que fazem o 'match' [ligação] entre quem se voluntaria, "o neto que se disponibilizou para ser solidário", e o idoso ou o lar que solicitou a ajuda, acrescentou.

Segundo Luísa Fonseca, o projeto já tem 50 "netos" e 15 lares/idosos inscritos.

O recrutamento de voluntários é feito pelo website da campanha, onde também é possível deixar um donativo monetário e os lares com carências pedirem ajuda.

"Os Solidários" é um movimento que conta com mais de 3.000 voluntários e "nasceu de pessoas para pessoas", com o objetivo de combater os efeitos negativos da pandemia, ajudando quem precisa: o projeto "Cama Solidário" dá "conforto aos profissionais de saúde", o "Computador Solidário" visa ajudar crianças com carências financeiras para acederem ao ensino à distância e agora o "Neto Solidário" pretende apoiar os lares sem fins lucrativos.