Risco de cheias no Douro

Toda a costa de Portugal continental está sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.

O caudal dos rios é também motivo de preocupação e, na última madrugada, o Douro galgou as margens, na zona da Ribeira, no Porto, sem causar quaisquer danos materiais.

O comandante Rui Amaral, capitão do Porto do Douro e Leixões, diz que vão continuar atentos ao nível do rio.

Para quinta-feira está prevista chuva, mas "temos de ver a quantidade que cai e em que área é que cai, para percebermos, então, o efeito que vai ter nas cotas das várias albufeiras e do rio" , disse.