Suspensão das atividades de caça na herdade da Torre Bela mantém-se

O inquérito do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) à montaria que matou mais de 500 animais na herdade da Torre Bela está concluído.

Num comunidado, onde foram apresentados os resultados do inquérito, o ICNF informa que concluiu que houve "abate de um excessivo número de exemplares de espécies cinegéticas, associado a fortes indícios de uma gestão não sustentável da exploração do efetivo de caça existente na Herdade da Torre Bela".

O Instituto decidiu manter a suspensão das atividades de caça na herdade até que esteja concluído o processo em curso nos tribunais.

As conclusões do relatório foram enviadas para o Ministério Público.

A venda de selos para abater animais vai ser igualmente suspensa, segundo consta no documento enviado às redações. Os selos são vendidos pelo ICNF e revendidos por associações de caça. Grande parte dos animais abatidos em dezembro na herdade da Torre Bela tinham esses selos.

Por isso, o Insituto decidiu avançar com a suspensão dos protocolos com as associações para a venda de selos e também com a interrupção da emissão de licenças de caça para estrangeiros não residentes em Portugal.