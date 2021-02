Grupo de enfermeiros pede instauração de processo disciplinar a bastonária

Um grupo de enfermeiros quer a instauração de um processo disciplinar à bastonária Ana Rita Cavaco, com vista à sua expulsão, justificando que alguns dos seus comentários no Facebook violam deveres deontológicos e danificaram a imagem e reputação Ordem.

A participação disciplinar, subscrita por 19 enfermeiros, foi enviada ao Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros (OE) e prende-se com recentes comentários de Ana Rita Cavaco na sua página de Facebook sobre a vacinação contra a covid-19 por pessoas que não constavam do grupo de prioritários, entre os quais a presidente da Segurança Social de Faro, mulher de um secretário de Estado da Administração Local, que entretanto desmentiu ter sido vacinada.

"Ouvi dizer que a Presidente da SS de faro, ilustre esposa de um Secretário de Estado, eu para nomes sou horrível, mas acho que a ilustre é Margarida Flores e o 'partner' é o SE da administração local, acho que se chama assim. Pegou nelas, dizem, na família e nuns amigos socialistas e toca a fazer da fura filas e chicos espertos a tomar a vacina. Se assim for, a quantidade de trastes por metro quadrado no país que é pequenino, está insuportável! Oh criaturas horrorosas, fina flor do entulho! Que gente é esta meu Deus. Atenção, dizem...", escreveu Ana Rita Cavaco na sua página do Facebook, a 31 de janeiro.