Manuel Salgado é arguido em processo que envolve a construção do hospital CUF Tejo

O antigo vereador de Lisboa, Manuel Salgado, foi constituído arguido numa investigação relativa ao processo de aprovação do hospital CUF Tejo. O arquiteto rejeita as suspeitas do Ministério Público, mas decidiu demitir-se da presidência da empresa municipal de reabilitação urbana.

Inaugurado em 2020, o hospital CUF Tejo é agora objeto de uma investigação centrada no impacto paisagístico do edifício. Um processo em que é arguido Manuel Salgado. Antigo vereador do Urbanismo de Lisboa, o arquiteto estava ainda no cargo quando o projeto teve luz verde.

É suspeito de violação de norma urbanística e de prevaricação. O antigo vereador rejeita as suspeitas, mas considera que são suficientes para abandonar a presidência da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental.

Na carta de demissão enviada a Fernando Medina, Manuel Salgado diz que sai do cargo porque entende que é o procedimento correto a adotar, mas sublinha que a decisão não significa o reconhecimento da prática de qualquer ato ilícito.

Constituído arguido no final do ano passado, Manuel Salgado decidiu por agora não responder às perguntas do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.