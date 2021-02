Número de investigadoras mulheres supera o de homens no Instituto de Medicina Molecular

Assinala-se esta quinta-feira o Dia Internacional da Mulher na Ciência. No Instituto de Medicina Molecular, o número de investigadoras mulheres supera o de investigadores homens.

Entrevistada pela SIC, Maria Manuel Mota, diretora executiva do Instituto, conta que não sentiu nenhuma dificuldade para ser cientista e chegar a um cargo de topo, no entanto, lembra que "toda a sociedade está desenhada para criar pequenas barreiras" às mulheres.

Segundo a cientista, atualmente existem mais mulheres nas áreas biomédicas, mas poucas são as que chegam a cargos de chefia.

"Pensámos sempre que é por causa da maternidade que (as mulheres) não sobem a lugares mais acima. 94% das crianças são fruto de uma parceria entre homem e mulher", referiu a investigadora.

Maria Manuel Mota espera que as mulheres que queiram ser cientistas tenham as mesmas oportunidades para subir na carreira e que se sintam com poder e capacidade para o fazer.