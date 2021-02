O Dia Europeu do 112, um número gratuito e disponível 24 horas para qualquer situação de emergência

Devido à pandemia, houve uma redução do número de chamadas relacionadas com acidentes rodovíários ou atividade profissional, mas por outro lado, aumentaram as situações ligadas à saúde.

O serviço 112 em Portugal atende entre 20.000 a 25.000 chamadas diárias, num total anual que ronda os 7 900 000 contactos, das quais ainda se regista que apenas 35% são realmente chamadas de emergência. As demais chamadas têm maioritariamente origem em contactos inadvertidos (pocket calls), brincadeiras, testes à capacidade de resposta ou simples desconhecimento dos fins do serviço 112.

Recebe ainda chamadas de pessoas surdas, que através da aplicação móvel MAI112, entram em contacto através de vídeochamada, e são atendidos por um interprete de língua gestual.