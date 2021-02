PSP do Porto detém eletricista por furtar volantes de automóvel

A PSP do Porto deteve um eletricista indiciado por "inúmeros" furtos de volantes e outros componentes automóveis, anunciou esta quinta-feira o Comando Metropolitano policial.

A polícia diz, em comunicado, que os últimos crimes atribuídos ao detido foram consumados entre as 15:30 e as 19:00 de quarta-feira nos concelhos do Porto, Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia.

O homem, de 33 anos, residente em Ermesinde, concelho de Valongo, foi detido nesse dia em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, numa operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Dessa ação resultou também a apreensão de dois volantes de veículos automóveis, diversos pares de óculos de sol, assim como equipamentos supostamente utilizados na prática dos crimes.