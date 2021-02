Presidente da República fala ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira ao país, na sequência da aprovação da renovação do estado de emergência, que vai vigorar entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março, para permitir medidas de contenção da covid-19.

Na comunicação de cerca de sete minutos ao país, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as últimas duas semanas foram difíceis e que "terminaram melhor do que começaram".

O Presidente da República deixou exemplos para realçar a sua mensagem: há duas semanas, os números de infeções e de mortos por covid-19 eram "dos piores da Europa e do mundo", os hospitais estavam sob pressão, havia desvio de vacinas e "sentimentos divididos" em relação aos apoios europeus.

Sobre os apoios europeus, salientou que os portugueses perceberam que "eram simbólicos e que não substituiam os heróis da saúde". No entanto, mostravam que não se deve esquecer ninguém, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O decreto do Presidente da República prevê que seja definido um plano faseado de reabertura das aulas presenciais, inclui uma ressalva a permitir a venda de livros e materiais escolares e admite limites ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho.

Este foi o décimo primeiro diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu ao Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

"Não é momento para discutir desconfinamentos". Medidas vão manter-se até ao final de março

O primeiro-ministro afirmou esta quinta-feira ser necessário manter o atual nível de confinamento durante pelo menos os próximos 15 dias, admitindo a possibilidade de se estender durante o mês de março.

O chefe do Governo afirma ainda, no seguimento da reunião do Conselho de Ministros, que o confinamento em curso tem estado a produzir resultados, razão pela qual é tão importante mantê-lo. Resultados esses que se traduzem na redução do crescimento de novos casos e no decréscimo do risco de transmissibilidade - que se encontra a 0,77 - o mais baixo desde o início da pandemia, informou o primeiro-ministro.

Apesar dos resultados positivos, António Costa deixa um alerta: “a situação continua a ser extremamente grave”, apontando que Portugal continua a registar números superiores a 960 infetados por 100 mil habitantes numa incidência cumulativa dos últimos 14 dias.