Refeições e material tecnológico lideram pedidos de ajuda das famílias

Os pedidos de ajuda para refeições e material informático têm aumentado de dia para dia. Com o ensino a ter de ser feito à distância e pais em casa sem trabalho, há famílias que retratam situações de muita dificuldade.

Bens alimentares e recursos informáticos são cada vez mais necessidades do dia-a-dia para quem desempenha as tarefas a partir de casa. As escolas também têm recebido mais pedidos de apoio.

O agrupamento de escolas de Carnaxide já entregou cerca de 600 recursos informáticos, como internet, computadores ou tablets.