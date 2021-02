Viana do Castelo dá tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval

A Câmara Municipal de Viana do Castelo informou hoje à Lusa que vai dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, mesmo sem a realização do habitual corso carnavalesco, cancelado devido à pandemia de covid-19.

Fonte autárquica hoje contactada pela Lusa explicou que as tolerâncias de ponto concedidas pelo executivo municipal da capital do Alto Minho, de maioria socialista, são aprovadas em reunião camarária no início de ano, o que, este ano, aconteceu em 21 de janeiro e incluiu o Carnaval.

Além da capital de distrito, também as Câmaras de Monção, Valença e Arcos de Valdevez, todas do PSD, vão dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval por estar prevista no Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP).

Já as autarquias de Caminha e Melgaço (PS), Ponte de Lima (CDS) e Vila Nova de Cerveira (movimento independente PenCe - Pensar Cerveira) decidiram não dar tolerância de ponto.

A Lusa contactou, mas sem sucesso as Câmaras de Ponte da Barca (PSD) e de Paredes de Coura (PS).

Na semana passada, o Governo anunciou que não iria não dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, por o país se encontrar em confinamento geral devido à pandemia de covid-19, sem festividades públicas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.