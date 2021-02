Autárquicas. PCP quer recuperar CM de Almada e PS responde com aposta forte em Setúbal

Começa a definir-se o xadrez de candidatos às próximas eleições autárquicas. Ainda sem nomes para Lisboa e Porto, o PSD quer fazer os primeiros anúncios já na semana que vem.

A sul do Tejo, há uma guerra anunciada entre Partido Comunista e Partido Socialista. O PCP quer recuperar Almada ao PS e vai apostar tudo com a candidatura de Maria das Dores Meira, atual presidente da Câmara de Setúbal. Com a saída da presidente da câmara comunista em Setúbal, o PS prepara-se para atacar com a candidatura da atual líder parlamentar Ana Catarina Mendes.

O PSD vai fazer apostas muito fortes para mudar quatro capitais de distrito que um dia já foram do partido: Leiria, Castelo Branco, Viana do Castelo e Portalegre. Todas serão protagonizadas por figuras da terra.

A disponibilidade de Santana Lopes para voltar a concorrer uma câmara pelo PSD tem muitas resistências na direção do partido.

O PSD tem atualmente 98 das 308 câmaras do país. O PS, que tem 159 mantém silêncio sobre novas apostas. No Porto, por exemplo, com Rui Moreira para ficar, o PS ainda nem discutiu potenciais candidatos.

A ex-presidente do CDS, Assunção Cristas, por muitos considerada escolha natural para uma coligação em Lisboa disse que não.

Nesta altura, para Lisboa só estão a ser testados nomes do PSD. Carlos Moedas é o que tem melhores resultados. Mas fontes do partido dizem que está fora de hipótese.