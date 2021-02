"Isso não é amor": lançada campanha contra a violência no namoro em vésperas de São Valentim 

Entre os 4.598 jovens de escolas de todos os distritos do continente e ilhas, inquiridos no ano passado pela UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, 67% consideram legítima a violência no namoro, dos quais 26% acham legítimo o controlo, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência através das redes sociais e 5% a violência física.

Estes dados foram conhecidos no mesmo dia que a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade lançou uma campanha com tiktokers, instagrammers e youtubers, contra a violência no namoro.