Bom tempo leva alguns portugueses a sair de casa

Na manhã deste sábado, o bom tempo convidou os portugueses a sair de casa, mas essencialmente para caminhadas e prática de exercício físico. De recordar que as proibições continuam e as forças de segurança estão na rua a fiscalizar.

Este fim de semana, as forças de segurança reforçaram a presença nos passeios marítimos e nas estradas da Grande Lisboa para assegurar que todas as deslocações são feitas com uma justificação válida.

Em caso de incumprimento, as coimas são pesadas e a única solução é voltar para trás.

O sol da manhã de sábado trouxe alguns portugueses à rua a pé ou de bicicleta, essencialmente para passeios ou prática de exercício físico.

No Parque da Cidade, no Porto, o tempo mais nublado não convidou a saídas, mas quem o fez, em geral, cumpriu as regras de segurança e de distanciamento social. De recordar que em espaços verdes apenas a passagem é permitida. Tudo o resto que implique a permanência em jardins públicos está interdito.