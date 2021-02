Mulher ferida em caso de violência doméstica na Azambuja. Marido suicidou-se a seguir

Uma mulher ficou este sábado ferida na Azambuja após alegadas agressões pelo marido, que se terá matado em seguida, e foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira, informaram os bombeiros.

As autoridades foram alertadas às 12:03 para uma situação de "violência doméstica", em Maçussa, no concelho de Azambuja, no distrito de Lisboa, da qual resultaram "duas vítimas, uma delas cadáver", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alcoentre, Eifel Garcia.

Segundo o responsável, o homem, com cerca de 80 anos, terá "agredido a mulher com um objeto contundente, não especificado", e posteriormente "ter-se-á suicidado".

A mulher sofreu "alguns ferimentos", tendo sido transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, "com hematomas e fortes dores de cabeça", mas, segundo o comandante, "encontrava-se estável e orientada".

No local estiveram dois veículos e cinco operacionais dos Bombeiros de Alcoentre, e uma patrulha da GNR, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.