Doentes crónicos estão a ficar para trás por incapacidade de resposta do SNS

Sucedem-se os alertas ao Governo para que olhe com mais atenção para os doentes não covid. Milhares de pessoas com doenças crónicas estão a ficar para trás por incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.

Foi em setembro que o Governo apresentou o plano da saúde para o outono-inverno e anunciou a criação de uma task force para dar resposta aos doentes não covid que estavam a ficar para trás. Quase cinco meses depois, ninguém sabe o que feito desta promessa do Governo.

Com o SNS no limite, e todos os esforços concentrados na pandemia, agrava-se a cada dia que passa a situação de milhares de outros doentes.

Neste 14 de fevereiro, dia nacional do doente coronário, fica também o alerta do coordenador do programa nacional para as doenças cérebro cardiovasculares.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Filipe Macedo diz que pandemia agravou a mortalidade e morbilidade das doenças coronárias, porque os doentes com enfartes agudos chegam tarde ou nem sequer vão aos hospitais.