Dois praticantes de surf espanhóis resgatados na Ribeira Grande

Os Bombeiros da Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, resgataram na noite de sábado dois praticantes de surf, de nacionalidade espanhola, que "estavam em dificuldades" devido ao vento, na zona do areal de Santa Bárbara.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pelo comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno, indicando que se tratou de "um salvamento difícil" dos dois homens, "com idades entre os 25 e 30 anos", devido ao estado do mar e porque "o resgate acabou por só ser feito à noite".

Segundo José Nuno, os Bombeiros da Ribeira Grande receberam o alerta cerca das 18:30 locais (19:30 em Lisboa) de sábado, dando conta de que "dois praticantes de surf estavam a ser arrastados para alto mar, não conseguindo regressar a terra pelos próprios meios, dadas as condições meteorológicas", sobretudo vento.

Quando foram resgatados, os dois praticantes de surf "estavam exaustos, embora não tenha sido necessário transportá-los para o hospital".

"Por falta de visibilidade e porque estava em causa a segurança dos operacionais, foi dada ordem para a interrupção das buscas. Foi decidido fazer uma última tentativa no meio da escuridão, acabando por encontrar os dois surfistas completamente perdidos no meio da imensidão do mar", relatou José Nuno.