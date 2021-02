Netflix e Youtube podem ser bloqueados pelas operadoras

A partir desta segunda-feira, as operadoras de telecomunicações podem bloquear serviços de internet como a Netflix, o Youtube e outros canais de entretenimento. O despacho do Governo visa a salvaguarda dos serviços essenciais do Estado durante a pandemia.

Tal como na primeira vaga, o decreto agora publicado pelo Governo, no âmbito do estado de emergência, nota o aumento substancial de consumo de serviços de entretenimento e interativos, como videojogos, além da carga que o teletrabalho e ainda o ensino à distância exercem no volume das redes fixas e móveis.

Para evitar o congestionamento e garantir que funcionam as comunicações para os hospitais e outros organismos da Saúde, o SIRESP e meios do Ministério da Administração Interna e da Proteção Civil, bem como outros serviços públicos do Estado, as operadoras podem bloquear o acesso à banda larga de Internet de plataformas digitais, como a Netflix, o Youtube e outros do género.

O decreto-lei que define os serviços críticos de comunicações eletrónicas prioritários, neste período de pandemia, entra em vigor esta segunda-feira.