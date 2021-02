Destroços de possível navio holandês do século XVII encontrados em Melides

Direção-Geral do Património Cultural

Destroços arqueológicos de uma embarcação, possivelmente um navio holandês do século XVII, foram encontrados na sexta-feira na lagoa de Melides (Grândola) e recolhidos para análise e identificação, revelou esta segunda-feira a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com a DGPC, num comunicado esta segunda-feira divulgado, as fortes chuvadas ocorridas no início deste mês deixaram expostos, "durante um breve período", os destroços de uma embarcação que se suspeita ser "Schoonhoven", um navio holandês que, "segundo registos históricos, naufragou ao largo de Melides a 23 de janeiro de 1626".

Análise à madeira dos destroços

No local, foi feito um registo tridimensional do destroço e colhida "uma amostra duma tábua de forro exterior da embarcação", que será estudada para validar aquela hipótese.

A investigação incluirá uma análise aos anéis de crescimento da madeira (dendrocronologia) dos destroços encontrados, o que permitirá saber "a data de abate da árvore que deu origem à tábua, a sua espécie, ou ainda o tipo de clima onde cresceu".

Segundo a DGPC, os trabalhos no local foram feitos "de emergência" pela equipa do projeto "Um mergulho na História", especializado em "deteção, escavação e divulgação de naufrágios históricos".

"A monitorização e avaliação" foram asseguradas por uma equipa do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), em conjunto com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Grândola.

Na operação estiveram ainda envolvidas ainda a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Capitania do Porto de Sines e a Autoridade Marítima Nacional.

O achado arqueológico, "só visível durante a maré-baixa", "foi reenterrado pelas dinâmicas do estuário prestes também a desaparecer quando a Lagoa fechar de novo", refere a DGPC em comunicado.

Navio holandês, com 400 toneladas, partiu a 20 de dezembro de 1625 da ilha de Texel

Segundo a DGPC, outros destroços, possivelmente do mesmo na navio, já tinham sido antes identificados por mergulhadores na lagoa de Melides.

Há documentação que regista que aquele navio holandês, com 400 toneladas, partiu a 20 de dezembro de 1625 da ilha de Texel, nos Países Baixos, naquela que seria a "sua terceira viagem em direção à Ásia, num percurso que se vê interrompido pelo seu naufrágio na costa de Portugal".

"O navio terá sido arrojado contra a costa, ou tentado abrigar-se em Melides numa última manobra desesperada", refere a DGPC.