Incêndio em pensão de Coimbra faz um morto e nove desalojados

Uma pessoa morreu e nove ficaram desalojados após um incêndio na noite de domingo numa pensão em Coimbra. Os bombeiros continuam os trabalhos de rescaldo e vigilância.

O alerta foi dado pouco depois das 20:30 de domingo, dia 14 de fevereiro, para um incêndio numa pensão em plena baixa de Coimbra. Quando os meios de combate chegaram ao local, parte da estrutura já tinha sido consumida pelas chamas.

Foi necessária uma intervenção rápida para que o fogo não alastrasse às habitações contíguas. O incêndio foi dominado cerca de uma hora depois de ter deflagrado.

Causas do incêndio ainda estão por apurar

Segundo os bombeiros, há registo de uma vítima mortal e dois feridos, sem gravidade. O edifício ficou inabitável, obrigando à retirada de nove pessoas para outro local.

Perto de 70 bombeiros estiveram envolvidos no combate às chamas. As causas do incêndio ainda estão por apurar.