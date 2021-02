A Câmara da Maia vai disponibilizar, nos próximos cinco anos, 757 casas para as famílias mais carenciadas do concelho.

São habitações que vão ser construídas, compradas ou arrendadas no âmbito do programa de apoio "1º direito" ao qual já se candidataram várias autarquias.

Na Maia está aprovada uma verba de cerca de 63 milhões de euros. O protocolo é assinado com o Governo no início do próximo mês.