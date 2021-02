O Carnaval não era apenas um dia, mas várias semanas de trabalho, ensaios e atuações em hotéis na Madeira. Este ano não houve samba na baixa do Funchal e desfiles só no ano que vem.

Os projetos foram todos adiados para 2022, os fatos, as plumas e as lantejoulas voltam quando for seguro festejar sem restrições e como é costume no Carnaval da Madeira. Este ano estão proibidos os convívios e há recolher obrigatório às 18h00 da tarde durante toda a semana.