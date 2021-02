Caso Valentina. Julgamento do pai e da madrasta começa esta quarta-feira

O julgamento do pai e da madrasta de Valentina começa esta quarta-feira no tribunal de Leiria. Estão acusados de homicídio qualificado, profanação de cadáver e, no caso de Sandro Bernardo, o pai da menina terá ainda de responder por um crime de violência doméstica.

O que aconteceu a Valentina?

O Ministério Público concluiu que a menor foi brutalmente agredida e deixada sem socorro durante 13 horas.

Valentina, de nove anos, foi encontrada morta a 10 de maio do ano passado, três dias depois de Sandro Bernardo ter comunicado o desaparecimento da filha à GNR de Peniche e três dias depois de centenas de pessoas terem participado nas buscas para encontrarem a criança.

O pai e a madrasta de Valentina foram detidos, suspeitos da morte da menina.

Os pormenores divulgados pelo Ministério Público

De acordo com a acusação do Ministério Público, as agressões a Valentina começaram uma semana antes de ela morrer, a 1 de maio, quando o pai confrontou a menina com papelinhos de cariz sexual que a criança teria trocado na escola. Perante a insistência do pai, Valentina admitiu a existência de contacto por parte dos colegas.

Ainda nesse dia, Valentina voltou a ser confrontada pelo pai com o mesmo assunto. Exigia saber qual a natureza da relação dela com o padrinho. Como a menina não respondeu, Sandro levou a filha para a casa de banho, despiu-a, colocou-a dentro da banheira e queimou a filha com água muito quente.

A seguir, de acordo com a acusação, seguiram-se mais cinco minutos de agressões Valentina levou vários murros na cara, tórax, costas e pernas. O pai apertou-lhe o pescoço chegando a sufocá-la. Apesar dos gritos, Sandro ainda bateu na filha com os chinelos da menina, que ficaram marcados na pele.

Sandro só parou com as agressões quando Valentina caiu na banheira com convulsões provocadas por uma hemorragia interna devido à força de uma pancada na cabeça.

De acordo com a investigação, a madrasta foi por diversas vezes ver se a menina respirava e nada fez. Enquanto a criança agonizava, Sandro e Márcia saíram. Foram primeiro a uma lavandaria lavar roupa e depois passaram por uma farmácia.

Abandonaram o corpo da menina na zona da Serra d´El Rei e no dia seguinte participaram o desaparecimento.

O pai e a madrasta encontram-se em prisão preventiva. O julgamento tem início esta quarta-feira no Tribunal de Leiria. Os dois arguidos serão os primeiros a ser ouvidos, se assim desejarem. A primeira testemunha será Sónia Fonseca, a mãe de Valentina.