Entidade Reguladora da Saúde concluiu que CUF Almada falhou no caso da morte de menina em 2019

A Entidade Reguladora da Saúde concluiu que a Clínica CUF Almada não fez tudo que estava ao seu alcance no caso menina que morreu em dezembro de 2019.

Leonor esteve por duas vezes no serviço de urgências da clínica. Da primeira vez, a 18 de Dezembro de 2019, Leonor queixava-se de uma dor lombar. Foram pedidas análises, a jovem foi medicada e teve alta duas horas depois.

Passados três dias voltou à clínica por um agravamento da dor lombar. Foi vista por outra médica que terá prescrito uma medicação intravenosa para dores musculares e acabou por sair do serviço de urgências ainda com dores.

No dia seguinte deu entrada no Garcia de Orta, em Almada, com um quadro de choque hipotensivo. Morreu nove horas após ter dado entrada no Hospital.